Antonio Medugno sul caso Signorini | Sono stato ingenuo ad andare a casa sua temevo di bruciarmi il lavoro

Antonio Medugno ha spiegato le ragioni della sua denuncia nei confronti di Alfonso Signorini, dopo quattro anni dalla partecipazione al GF Vip. In un video, Medugno chiarisce di non aver avuto rapporti intimi con Signorini, ma di aver agito per pressioni e timori di compromettere la sua carriera. La sua testimonianza evidenzia le difficoltà di gestire situazioni ambigue in un contesto mediatico complesso.

Antonio Medugno in un video svela perché ha denunciato Alfonso Signorini dopo quattro anni dalla sua partecipazione al GF Vip e sottolinea di non esserci andato a letto: "Messaggi ambigui perché avevo pressioni addosso, temevo di bruciarmi opportunità lavorative". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Il legale di Signorini contro Medugno: “Dimostreremo che è abituato a proporsi in ogni forma pur di andare in Tv”

Leggi anche: Fabrizio Corona intervista Antonio Medugno sul Caso Signorini: "Ha subito violenza sessuale, molestie e abusi"

