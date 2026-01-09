Sicurezza | Quartapelle ' Meloni ha ignorato ddl Pd ora lo contrabbanda come suo'

Il dibattito sulla sicurezza in Italia continua a essere al centro dell’attenzione politica. Recentemente, Quartapelle ha evidenziato come il governo abbia trascurato il disegno di legge del Pd, ora presentato come propria iniziativa. L’argomento rimane cruciale per la gestione della sicurezza nel paese, richiedendo un confronto serio e costruttivo tra le forze politiche.

Roma, 9 gen. (Adnkronos) - "A dicembre da Milano, dopo l'ennesimo episodio di cronaca, abbiamo chiesto che la destra approvasse il ddl del Pd. Siamo stati ignorati. Ora questa proposta che Meloni contrabbanda come sua. Il problema è serio, se lo si affronta in modo ragionato e cercando intese è meglio". Lo scrive Lia Quartapelle del Pd sui social. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Sicurezza: Quartapelle, 'Meloni ha ignorato ddl Pd, ora lo contrabbanda come suo' Leggi anche: Sicurezza: Quartapelle, 'Meloni ha ignorato ddl Pd, ora lo contrabbanda come suo' Leggi anche: Quartapelle (Pd) apre alle truppe europee in Ucraina: "Meloni cambi idea e non sia ambigua" La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Quartapelle (Pd) apre alle truppe europee in Ucraina: Meloni cambi idea e non sia ambigua. Sicurezza: Quartapelle, ‘Meloni ha ignorato ddl Pd, ora lo contrabbanda come suo’ - "A dicembre da Milano, dopo l’ennesimo episodio di cronaca, abbiamo chiesto che la destra approvasse il ddl del Pd. ilsannioquotidiano.it Sicurezza, Meloni: “Risultati ancora insufficienti. I giudici non rendano vano il lavoro del Parlamento e delle forze dell’ordine” - La premier critica la magistratura e annuncia nuove misure contro le baby gang: "Serve collaborazione tra istituzioni" ... ilfattoquotidiano.it

La posizione di Giorgia Meloni sull'Italia e la sicurezza in Ucraina: un'analisi approfondita - Giorgia Meloni espone chiaramente la posizione dell'Italia riguardo all'invio di soldati in Ucraina, enfatizzando l'importanza di soluzioni alternative per le garanzie di sicurezza. notizie.it

Lo scontro tra Salvini e Lia Quartapelle (Partito Democratico) dopo i drammatici fatti legati all’attentato contro la redazione di Charlie Hebdo. #Salvini #matteosalvini #tv - facebook.com facebook

Lia Quartapelle (@LiaQuartapelle) / Posts / X x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.