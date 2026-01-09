Sicurezza | Quartapelle ' Meloni ha ignorato ddl Pd ora lo contrabbanda come suo'

Il dibattito sulla sicurezza in Italia continua a essere al centro dell'attenzione politica. Recentemente, Quartapelle ha sottolineato come il governo abbia ignorato il disegno di legge del Pd, ora presentato come propria iniziativa. Questa dinamica evidenzia le tensioni tra le diverse forze politiche e la sfida di trovare un consenso condiviso per affrontare efficacemente le questioni di sicurezza nel paese.

Roma, 9 gen. (Adnkronos) - "A dicembre da Milano, dopo l'ennesimo episodio di cronaca, abbiamo chiesto che la destra approvasse il ddl del Pd. Siamo stati ignorati. Ora questa proposta che Meloni contrabbanda come sua. Il problema è serio, se lo si affronta in modo ragionato e cercando intese è meglio". Lo scrive Lia Quartapelle del Pd sui social. 🔗 Leggi su Iltempo.it

