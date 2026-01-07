Espulsioni più facili e ‘modello Caivano’ su base nazionale governo lavora a nuovo pacchetto sicurezza
Il governo Meloni sta sviluppando un nuovo pacchetto sicurezza, che prevede espulsioni più semplici e l'estensione del modello Caivano a livello nazionale. Attualmente in fase di elaborazione, la proposta potrebbe essere discussa nelle prossime riunioni del Consiglio dei ministri, con l'obiettivo di rafforzare le misure di sicurezza e gestione dell’immigrazione nel paese.
(Adnkronos) – Espulsioni più facili ed "estensione" del modello Caivano. Il governo Meloni sta lavorando a un nuovo pacchetto sicurezza, attualmente in fase di elaborazione, che potrebbe approdare sul tavolo del Consiglio dei ministri già in una delle prossime riunioni. Il perimetro degli interventi è ampio e toccherebbe dossier sensibili, tra cui immigrazione, organizzazione delle .
