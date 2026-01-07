Espulsioni più facili e ‘modello Caivano’ su base nazionale governo lavora a nuovo pacchetto sicurezza

Il governo Meloni sta sviluppando un nuovo pacchetto sicurezza, che prevede espulsioni più semplici e l'estensione del modello Caivano a livello nazionale. Attualmente in fase di elaborazione, la proposta potrebbe essere discussa nelle prossime riunioni del Consiglio dei ministri, con l'obiettivo di rafforzare le misure di sicurezza e gestione dell’immigrazione nel paese.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.