Ma sei tu? Qui nessuno ci crede Il figlio vip si collega in diretta | choc in studio
Stupore e divertimento hanno animato il pomeriggio di “La Volta Buona” di venerdì 24 ottobre, quando sul grande videowall dello studio è apparso, in collegamento da Milano, il figlio maggiore della nota cantante. La conduttrice Caterina Balivo e gli ospiti in studio non hanno nascosto un certo sconcerto nel riconoscere il primogenito della vip, complice un look decisamente inaspettato che ha attirato subito l’attenzione del pubblico. A introdurlo è stato l’inviato Domenico Marocchi, collegato da un evento nel capoluogo lombardo. Ma appena il suo volto è apparso sullo schermo, la sorpresa è stata generale: la cresta “punk” e gli accessori vistosi di Omar hanno lasciato tutti increduli. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
