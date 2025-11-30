Nel primo pomeriggio odierno è emersa una vicenda che ha scosso profondamente la comunità, un fatto segnato da un improvviso scenario di violenza che ha interrotto la consueta quiete domestica. La scoperta dei corpi all’interno di un’abitazione privata ha richiesto l’intervento immediato delle forze dell’ordine e degli specialisti della scientifica. Secondo le prime ricostruzioni, la situazione è apparsa subito complessa e gli investigatori hanno iniziato a lavorare per comprendere cosa sia accaduto nelle ore precedenti. Ogni dettaglio dell’appartamento viene analizzato con attenzione, nella speranza di individuare elementi utili a delineare la dinamica dell’accaduto. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Marito e moglie trovati morti in casa a Firenze. La scoperta shock: “Ferite da coltello”