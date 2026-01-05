Giallo a Castiglione Olona | marito e moglie trovati morti in casa

Da ilgiorno.it 5 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella giornata del 4 gennaio 2026, a Castiglione Olona, nel Varesotto, sono state trovate morte in casa una coppia di coniugi. La comunità e le autorità locali sono state immediatamente allertate per le indagini sul tragico episodio, che ha suscitato grande interesse e preoccupazione nel territorio. Le forze dell'ordine stanno lavorando per chiarire le cause di quanto accaduto, nel massimo rispetto della privacy delle persone coinvolte.

Castiglione Olona, 4 gennaio 2026 – Giallo a Castiglione Olona, paese del Varesotto noto come uno dei più apprezzati esempi di borghi rinascimentali in Italia.  Una coppia di anziani, marito e moglie di 81 e 86 anni, è stata trovata morta nella loro abitazione di via Mameli. A fare la macabra scoperta nel pomeriggio di oggi, domenica 4 gennaio, è stato il figlio che, non ricevendo risposta dai genitori alle sue telefonate, si è recato a casa, dove ha trovato i corpi di madre e padre vicino a una scala interna. L’intervento. La chiamata al 112 è stata immediata. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Saronno, competenti per territorio, unitamente ai colleghi del nucleo investigativo del Comando provinciale di Varese, ora al lavoro per ricostruire l'accaduto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

giallo a castiglione olona marito e moglie trovati morti in casa

© Ilgiorno.it - Giallo a Castiglione Olona: marito e moglie trovati morti in casa

Leggi anche: Marito e moglie trovati morti in auto prima dell’anniversario: giallo in USA, non si esclude omicidio-suicidio

Leggi anche: Firenze, marito e moglie trovati morti in casa con ferite da taglio

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

giallo castiglione olona maritoGiallo a Castiglione Olona: marito e moglie trovati morti in casa - L’allarme è stato dato dal figlio, preoccupato per non aver ricevuto risposta ad alcune telefonate. ilgiorno.it

giallo castiglione olona maritoMarito e moglie trovati morti in casa - Disposta l'autopsia ma non ci sono segni di effrazione ed entrambi avevano diverse patologie ... rainews.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.