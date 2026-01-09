Serie C Buone notizie per il Carpi | Cortesi salta soltanto due gare Rossini | Ultimamente paghiamo con i gol ogni errore
La recente ecografia di Matteo Cortesi ha confermato che il calciatore del Carpi dovrà saltare solo due partite, portando sollievo allo staff tecnico. La squadra, secondo Rossini, sta pagando a caro prezzo ogni errore, soprattutto in fase offensiva. Questi aggiornamenti rappresentano un passo importante per la continuità del campionato del Carpi, che cerca di mantenere stabilità e concentrazione nelle prossime gare.
CARPI Le buone sensazioni dei giorni scorsi sono state confermate anche dagli esiti dell’ecografia cui si è sottoposto ieri mattina Matteo Cortesi. Per il capitano del Carpi, fermatosi sabato ad Alessandria per un problema alla coscia sinistra, si tratta solamente di un’ elongazione e quindi lo stop sarà di una decina di giorni. Un’ottima notizia per mister Cassani che dovrà fare a meno del suo trascinatore solamente per le prossime due gare, domenica con la Pianese e sabato 17 a Campobasso, col mirino del rientro puntato sulla gara di sabato 24 al ’Cabassi’ con la Ternana. Per allora i biancorossi sperano di aver interrotto l’astinenza di successi che dura ormai da un mese, come conferma Matteo Rossini (foto). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
