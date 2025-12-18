serie c sabato il match col guidonia capitan cortesi ancora a parte il carpi con il fiato sospeso

Il weekend si avvicina e con esso l’atteso incontro di Serie C tra Carpi e Guidonia. Mentre il team si prepara, l’incertezza sulla presenza di capitan Cortesi resta alta, poiché l’attaccante continua a lavorare a parte. I tifosi sono in trepidante attesa, sperando di vedere il loro leader in campo per questa sfida cruciale.

CARPI Matteo Cortesi continua a lavorare a parte e tiene il Carpi col fiato sospeso per la sfida di sabato col Guidonia. Gli acciacchi post Forlì lo costringono a ritmo ridotto e solo gli allenamenti di oggi e domani faranno chiarezza. Per il capitano sarà l’ultima occasione per migliorare il suo già eccezionale score in questo 2025: fin qui da gennaio a oggi ha giocato in tutto 34 gare (compresa quella annullata con il Rimini) sulle 36 disputate dai biancorossi, saltando per problemi fisici solo quella di gennaio a Perugia e quella di settembre ad Arezzo. Nelle 34 gare è stato titolare in 33, entrando a gara in corso solo nello 0-2 di marzo scorso col Gubbio per problemi fisici: per lui in tutto 13 reti e 9 assist per i compagni nell’anno solare. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

