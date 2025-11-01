SERIE A 2025 2026 | LE PARTITE DELLA 10° GIORNATA CANALI ORARI E TELECRONACA

Torna il grande calcio della Serie A tutto da vivere minuti per minuto. Lo schema non cambia: ogni giornata, dieci incontri di calcio da seguire tra DAZN e Sky. SABATO 1 NOVEMBRE 2025 Ore 15:00. Udinese-Atalanta – in diretta su DAZN. Telecronaca di Orazio Accomando ed Emanuele Budel. Ore 18:00. Napoli-Como – in diretta su DAZN. Telecronaca di Edoardo Testoni ed Andrea Stramaccioni. Ore 20:45. Cremonese-Juventus – in diretta su DAZN. Telecronaca di Rocky Buscaglia e Fabio Bazzani. DOMENICA 2 NOVEMBRE 2025 Ore 12:30. Hellas Verona-Inter – in diretta su DAZN. Telecronaca di Riccardo Mancini e Dario Marcolin. 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - SERIE A 2025/2026: LE PARTITE DELLA 10° GIORNATA. CANALI, ORARI E TELECRONACA

Argomenti simili trattati di recente

Il calendario completo della 5ª giornata di Serie A1 Tutte le partite in diretta su FLIMA ? flima.tv #LBFLIVE - facebook.com Vai su Facebook

Altre 5 partite nella domenica di #SerieCSkyWifi Classifiche: https://lega-pro.com/campionato/classifiche/… - X Vai su X

Serie C, il calendario della 12^ giornata su Sky: le partite e gli orari - Di nuovo in campo la Serie C Sky Wifi 2025/2026: si gioca la 12^ giornata di una stagione che, solo su Sky e in streaming su NOW, vi permetterà di seguire tutte le 1. Segnala sport.sky.it

Serie A oggi, partite decima giornata su Sky, DAZN e NOW: dove vederle in TV, streaming e orari - La 10ª Giornata è una battaglia per il vertice e la zona Europa: Milan- Da movieplayer.it

10 giornata Serie A 2025/2026 - Dove vederla, probabili formazioni, squalificati e indisponibili. Da mam-e.it