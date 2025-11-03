Champions League 2025-26 in tv | orari e partite della quarta giornata
Bologna, 3 novembre 2025 – Una sola italiana, per ora, dentro ai primi otto posti e a punteggio pieno. L’Inter comanda la classifica della Champions League con nove punti assieme a Psg, Bayern, Arsenal e Real Madrid, mentre Atalanta, Napoli e Juventus oggi devono combattere per entrare nei playoffs anche se l’ottavo posto non è poi così distante. La Dea ha 4 punti (una vittoria, un pari e una sconfitta), Napoli e Juve 3 (con due sconfitte) e la quarta giornata dovrà portare a un rilancio netto delle quotazioni anche per una questione di ranking. Si parte martedì 4 novembre con il Napoli al Maradona contro l’Eintracht e la Juve allo Stadium contro lo Sporting, mentre mercoledì l’Inter ospiterà i kazaki dell’Almaty e l’Atalanta avrà una trasferta ostica in quel di Marsiglia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
In Champions League ? https://mdst.it/47T43aq #SportMediaset - facebook.com Vai su Facebook
Juve Sporting Lisbona streaming LIVE e diretta tv: dove vederla la sfida di Champions dei bianconeri di Spalletti. Tutti i dettagli - Juve Sporting Lisbona streaming LIVE e diretta tv: dove vederla, con la sfida valida per la quarta giornata di Champions League 2025/26 La prima notte europea, il primo esame da non fallire. Scrive juventusnews24.com
Champions League, mercoledì 5 novembre 2025: partite, orari e dove vederle in diretta TV e streaming - Champions League 5 novembre 2025: calendario, orari e dove vedere in TV e streaming le partite di Inter, Atalanta e le grandi d’Europa ... Riporta tag24.it
Champions League 2025: chi arbitra Napoli - Eintracht e Juventus - Sporting Lisbona? - La stagione 2025 della UEFA Champions League 2025-26 vede due big match per le italiane: il Napoli ospita l’Eintracht Francoforte, mentre la Juventus affronta lo Sporting Lisbona. Riporta tag24.it