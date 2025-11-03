Bologna, 3 novembre 2025 – Una sola italiana, per ora, dentro ai primi otto posti e a punteggio pieno. L’Inter comanda la classifica della Champions League con nove punti assieme a Psg, Bayern, Arsenal e Real Madrid, mentre Atalanta, Napoli e Juventus oggi devono combattere per entrare nei playoffs anche se l’ottavo posto non è poi così distante. La Dea ha 4 punti (una vittoria, un pari e una sconfitta), Napoli e Juve 3 (con due sconfitte) e la quarta giornata dovrà portare a un rilancio netto delle quotazioni anche per una questione di ranking. Si parte martedì 4 novembre con il Napoli al Maradona contro l’Eintracht e la Juve allo Stadium contro lo Sporting, mentre mercoledì l’Inter ospiterà i kazaki dell’Almaty e l’Atalanta avrà una trasferta ostica in quel di Marsiglia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Champions League 2025-26 in tv: orari e partite della quarta giornata