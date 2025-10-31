Separazione delle carriere Gratteri | Politici insofferenti al controllo di legalità
« Sono contrario alla separazione delle carriere per più motivi. Il primo, e di buon senso, è che c'è già: nell’ultimo periodo lo 0,0036% dei magistrati - una percentuale bulgara a rovescio - è diventato pm o viceversa, in una diversa regione. Secondo: la riforma è il primo step di un percorso diretto alla sottoposizione del pm alla politica che indicherà prima quali reati perseguire e poi. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Matteo Renzi interviene in Senato sulla separazione delle carriere, confermando l’astensione di Italia Viva. Tradotto: lascerà libertà di coscienza ai suoi nel referendum, consapevole che molti di Iv diranno sì. Quindi il suo è anche un avvertimento a Elly Schlei - facebook.com Vai su Facebook
Fuori la politica e le correnti dai Tribunali, separazione delle carriere e una Giustizia finalmente più veloce ed efficiente. Promessa mantenuta! Ora prepariamoci a vincere il Referendum confermativo - X Vai su X
Separazione delle carriere, Gratteri: "Politici insofferenti al controllo di legalità" - Il primo, e di buon senso, è che c'è già: nell’ultimo periodo lo 0,0036% dei ... Secondo gazzettadelsud.it
Il Procuratore Nicola Gratteri: “Separazione delle carriere, il vero scopo della riforma è il pm sotto controllo. I politici sono insofferenti alla legalità” - Leggi su Il Fatto Quotidiano l'articolo in edicola "Il Procuratore Nicola Gratteri: “Separazione delle carriere, il vero scopo della riforma è il pm sotto controllo. Si legge su ilfattoquotidiano.it
Intervista a Gratteri: "Mi batterò in tv contro la riforma della giustizia. Ma non diventi un referendum contro Meloni" - Il procuratore di Napoli conferma che sarà in prima linea contro la separazione delle carriere: "Metterò in guardia la gente su cosa potrà succedere se vincerà il sì", dice al Foglio. Riporta ilfoglio.it