Separazione delle carriere | Un nuovo potere indebolirà la difesa

LECCE - Il dibattito sulla separazione delle carriere tra magistratura giudicante e requirente si fa sempre più acceso in vista del referendum costituzionale. Tra le voci che si levano contro la riforma Nordio c’è quella dell’avvocato Umberto Leo, entrato a far parte del coordinamento del. 🔗 Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - Separazione delle carriere: “Un nuovo potere indebolirà la difesa” Leggi anche: Rush finale per la separazione delle carriere Leggi anche: Separazione delle carriere: cosa prevede la riforma Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Il referendum sulla riforma costituzionale della magistratura ordinaria. Opinioni a confronto. Intervista di Vincenzo Antonio Poso a Aniello Nappi e Giorgio Spangher; Separazione delle carriere, che cos'è, a chi conviene, perché se ne parla; I buoni motivi per votare No al referendum sui magistrati e la vera essenza della riforma; Flick: “Carriere separate, rischi e nessuna soluzione ai problemi. Limita poteri e garanzie dei pm”. Separazione delle carriere: “Un nuovo potere indebolirà la difesa” - In questo intervento, l’avvocato Umberto Leo del foro di Lecce smonta i presupposti della riforma sulla Giustizia: “A rischio l’equilibrio costituzionale e le garanzie dell’accusato” ... lecceprima.it

