groenlandia ecco il vero piano di donald trump

Le recenti discussioni sulla Groenlandia attirano l'attenzione internazionale, alimentate da ipotesi e speculazioni sul possibile futuro della regione. Tra le varie ipotesi, si analizzano le potenziali implicazioni di un intervento o di un interesse crescente da parte di attori esterni. Questo approfondimento mira a chiarire i fatti e a contestualizzare le voci, offrendo una panoramica obiettiva sulla situazione attuale e le possibili evoluzioni della Groenlandia.

Le cancellerie si stanno dando un gran daffare in questi giorni a ipotizzare quale potrebbe essere il futuro status della Groenlandia una volta conquistata (sic.) dagli Stati Uniti. Improbabile che diventi il 51esimo Stato, più facile che finisca col somigliare ad altre isole cruciali perla sicurezza americana. Potrebbe far parte del Commonwealth, per esempio, diventare territorio incorporato o non incorporato, territorio organizzato o non organizzato, come Porto Rico e le Isole Vergini americane. Oppure potrebbe firmare un Trattato di libera associazione (Cofa), come Micronesia, Isole Marshall e Palau, tutti indipendenti e membri delle Nazioni Unite, ma che hanno affidato sicurezza e difesa a Washington. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

