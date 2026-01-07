Trump valuta diverse opzioni per acquisire la Groenlandia | Non è escluso l’esercito I leader europei | Non si tocca

L’amministrazione Trump sta considerando varie possibilità per l’acquisizione della Groenlandia, secondo quanto riportato da Abc News, che cita fonti della Casa Bianca. Tra le ipotesi valutate ci sarebbero anche interventi di natura militare. I leader europei hanno espresso ferme opposizioni, sottolineando che l’isola non dovrebbe essere oggetto di modifiche sovranazionali. La questione rimane al centro di discussioni internazionali e politiche.

L'amministrazione Trump starebbe valutando diverse opzioni per l'acquisizione della Groenlandia. Lo riferisce Abc News, citando fonti della Casa Bianca. Tra le ipotesi allo studio, secondo quanto dichiarato martedì dalla portavoce Karoline Leavitt, non sarebbe esclusa l'ipotesi di un'azione militare. «Il presidente ha chiarito che l'acquisizione della Groenlandia rappresenta una priorità per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti ed è fondamentale per scoraggiare i nostri avversari nella regione artica», ha dichiarato Leavitt. «Trump e il suo team stanno esaminando una serie di possibilità per raggiungere questo obiettivo di politica estera e, naturalmente, l'impiego delle forze armate statunitensi resta sempre una delle opzioni a disposizione del Comandante in Capo».

