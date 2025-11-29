Minacce pedinamenti e botte all’ex compagna | arrestato a Roma dopo anni di maltrattamenti

Roma, 29 novembre 2025 – Ha continuato a perseguitare l’ormai ex compagna nonostante i ripetuti rifiuti, sommergendola di minacce, appostamenti e pedinamenti, fino a coinvolgere nella sua spirale di gelosia anche le loro due figlie minori. È il quadro emerso dalle indagini della Polizia di Stato, concluse ieri con l’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un romano di 42 anni per maltrattamenti in famiglia. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la relazione era da tempo segnata da violenze, iniziate sette anni fa e progredite nel tempo seguendo una escalation sempre crescente. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

