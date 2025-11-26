di Anna Giorgi e Nicola Palma MILANO I primi episodi messi in fila nella denuncia risalgono addirittura al 2014. E negli anni i presunti maltrattamenti sono proseguiti a cadenza regolare, con escalation di violenza sia nella casa in pieno centro sia nei vari luoghi di vacanza frequentati dai due in Italia e all’estero, anche alla presenza dei figli minori e dei domestici. Una serie culminata lo scorso 20 ottobre con un’aggressione costata alla donna un ricovero al Fatebenefratelli e una prognosi di 7 giorni per trauma cranico e maxillo-facciale provocati da un pugno in faccia e da un graffio all’occhio sinistro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

"Fai la brava o ti brucio". Maltrattamenti e botte alla compagna stilista. Il giudice: via di casa