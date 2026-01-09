Scuole caldaie in tilt Nelle classi 12 gradi e stufe per scaldarsi

Le temperature molto basse hanno causato malfunzionamenti nelle caldaie delle scuole, lasciando le aule a circa 12 gradi. La situazione ha richiesto interventi tecnici da parte del Comune per ripristinare il riscaldamento e garantire condizioni di studio più adeguate. La soluzione temporanea prevede l’uso di stufe per riscaldarsi, mentre si lavora per riparare i guasti e ripristinare il comfort negli edifici scolastici.

Temperature glaciali e scuole al freddo. L'ondata di gelo continua a creare disagi negli edifici scolastici, tanto da rendere necessari sopralluoghi a tappeto da parte dei tecnici del Comune, in corso fin dalla mattinata di ieri. Una situazione diffusa, con criticità diverse da plesso a plesso, che sta mettendo a dura prova studenti, insegnanti e personale. I primi controlli hanno riguardato la scuola primaria Ciliani, la Borgonuovo e la Mascagni. In tutti e tre i casi sono stati riscontrati problemi agli impianti di riscaldamento, già presi in carico dai tecnici e in fase di risoluzione nelle prossime ore, con l'obiettivo di riportare le temperature a livelli adeguati.

Scuole al freddo, in classe temperature rigide e riscaldamenti difettosi. Studenti e prof protestano da Nord a Sud: assurdo fare lezione a 12 gradi col cappotto! - In tutta Europa, la caduta libera delle temperature è coincisa con i giorni di rientro a scuola dopo le festività natalizie e di inizio anno. tecnicadellascuola.it

Caldaie rotte e in blocco, studenti con i giubbotti nelle aule con 12 gradi: "Servono investimenti per le scuole" - Alcune scuole hanno avuto problemi con i riscaldamenti al rientro in classe dopo le vacanze di Natale. arezzonotizie.it

Scuole e uffici pubblici al gelo Caldaie allagate (anche sotto due metri d’acqua) in interi complessi scolastici. Al Dipartimento Mobilità di via Capitan Bavastro niente riscaldamenti dal 22 dicembre: palazzo deserto. x.com

TGR Rai Toscana. . Il grande freddo sta causando problemi anche in alcune scuole rimaste senza riscaldamento. Le caldaie sono andate in blocco. Ad Arezzo al liceo Piero della Francesca alle 12 c’erano 11 gradi. Costanza Mangini - facebook.com facebook

