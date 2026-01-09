Scuole caldaie in tilt Nelle classi 12 gradi e stufe per scaldarsi

Le temperature molto basse hanno causato malfunzionamenti nelle caldaie delle scuole, lasciando le aule a circa 12 gradi. La situazione ha richiesto interventi tecnici da parte del Comune per ripristinare il riscaldamento e garantire condizioni di studio più adeguate. La soluzione temporanea prevede l’uso di stufe per riscaldarsi, mentre si lavora per riparare i guasti e ripristinare il comfort negli edifici scolastici.

Temperature glaciali e scuole al freddo. L’ondata di gelo continua a creare disagi negli edifici scolastici, tanto da rendere necessari sopralluoghi a tappeto da parte dei tecnici del Comune, in corso fin dalla mattinata di ieri. Una situazione diffusa, con criticità diverse da plesso a plesso, che sta mettendo a dura prova studenti, insegnanti e personale. I primi controlli hanno riguardato la scuola primaria Ciliani, la Borgonuovo e la Mascagni. In tutti e tre i casi sono stati riscontrati problemi agli impianti di riscaldamento, già presi in carico dai tecnici e in fase di risoluzione nelle prossime ore, con l’obiettivo di riportare le temperature a livelli adeguati. 🔗 Leggi su Lanazione.it

