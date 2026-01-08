Freddo nelle aule scuole chiuse in un comune del Vercellese per un guasto alla caldaia | in classe c’erano 12 gradi

Da orizzontescuola.it 8 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A causa di un guasto alla caldaia, le scuole di Arborio, nel Vercellese, sono state chiuse temporaneamente. Questa decisione è stata presa dopo aver rilevato temperature di circa 12 gradi in alcune aule dell’Istituto comprensivo di Baraggia Arborio e Gattinara. La situazione ha reso impossibile lo svolgimento delle lezioni in condizioni adeguate, garantendo così la sicurezza e il comfort degli studenti.

Scuole chiuse ad Arborio, in provincia di Vercelli, per il freddo. La decisione è arrivata nella mattinata di oggi, dopo che in alcune aule della scuola primaria e secondaria di primo grado dell’Istituto comprensivo di Baraggia Arborio e Gattinara di corso Umberto I sono stati registrati solo 12 gradi. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.itImmagine generica

Leggi anche: Limbiate, guasto alla caldaia, due scuole chiuse a Pinzano

Leggi anche: La caldaia si è rotta, aule al freddo a Empoli. Studenti in classe con il cappotto, montate stufette per riscaldarsi

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Trecate, contrordine alla Rodari: 11 gradi nelle aule, oggi la scuola resta chiusa; Rientro dalle vacanze posticipato: chiuse per freddo le scuole; Impianti di riscaldamento fuori uso. Scuole d’infanzia e primaria chiuse; A Fano e Marotta aule aperte. Ma nel resto della Valcesano oggi gli alunni resteranno a casa.

freddo aule scuole chiuseScuole chiuse domani 9 gennaio 2026/ Maltempo e neve: caos in Molise, Toscana, Emilia Romagna. Elenco Comuni - Maltempo in Italia anche per domani 9 gennaio 2026: scuole chiuse, allerta meteo per neve, vento e ghiaccio. ilsussidiario.net

freddo aule scuole chiuseTrecate, contrordine alla Rodari: 11 gradi nelle aule, oggi la scuola resta chiusa - Il commissario prefettizio ha firmato un’ordinanza dopo aver verificato che all’interno dell’edificio non sussistono le condizioni per lo svolgimento delle lezioni ... lavocedinovara.com

freddo aule scuole chiuseClassi al freddo, scatta la protesta al Mazzini di Sestri Ponente: “Aule a 12 gradi, impossibile fare lezione” - Il collettivo Osa: “In quanto studenti riteniamo inaccettabile fare lezione al ... ilsecoloxix.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.