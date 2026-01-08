Freddo nelle aule scuole chiuse in un comune del Vercellese per un guasto alla caldaia | in classe c’erano 12 gradi

A causa di un guasto alla caldaia, le scuole di Arborio, nel Vercellese, sono state chiuse temporaneamente. Questa decisione è stata presa dopo aver rilevato temperature di circa 12 gradi in alcune aule dell’Istituto comprensivo di Baraggia Arborio e Gattinara. La situazione ha reso impossibile lo svolgimento delle lezioni in condizioni adeguate, garantendo così la sicurezza e il comfort degli studenti.

Scuole chiuse ad Arborio, in provincia di Vercelli, per il freddo. La decisione è arrivata nella mattinata di oggi, dopo che in alcune aule della scuola primaria e secondaria di primo grado dell'Istituto comprensivo di Baraggia Arborio e Gattinara di corso Umberto I sono stati registrati solo 12 gradi.

Trecate, contrordine alla Rodari: 11 gradi nelle aule, oggi la scuola resta chiusa - Il commissario prefettizio ha firmato un’ordinanza dopo aver verificato che all’interno dell’edificio non sussistono le condizioni per lo svolgimento delle lezioni ... lavocedinovara.com

Classi al freddo, scatta la protesta al Mazzini di Sestri Ponente: “Aule a 12 gradi, impossibile fare lezione” - Il collettivo Osa: “In quanto studenti riteniamo inaccettabile fare lezione al ... ilsecoloxix.it

A #Gallarate la protesta degli studenti del Falcone per le aule al freddo: alcuni, maggiorenni, hanno deciso di tornare a casa Leggi l'articolo: https://www.prealpina.it/pages/falcone-al-freddo-studenti-con-sciarpa-e-guanti-401353.html - facebook.com facebook

Un'altra mattinata al freddo per gli studenti dell'istituto "Falcone" di #Gallarate x.com

