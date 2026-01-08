Classi al freddo scatta la protesta al Mazzini di Sestri Ponente | Aule a 12 gradi impossibile fare lezione

Gli studenti della succursale del liceo Classico e Linguistico Mazzini di Sestri Ponente hanno deciso di scioperare, protestando contro le basse temperature nelle aule. Con temperature intorno ai 12 gradi, considerano impossibile svolgere regolarmente le lezioni. Il collettivo Osa sottolinea come questa situazione comprometta il diritto allo studio e richiede interventi immediati per garantire ambienti di apprendimento adeguati.

Voghera, bambini in classe con il giubbotto: «Di mattina c’erano 10 gradi» - Rientro a scuola al freddo, la preside dell’istituto Pertini: «Durante le vacanze dobbiamo spegnere il riscaldamento» ... laprovinciapavese.gelocal.it

Classi fredde e umide . Scatta la protesta degli studenti dell’Isi2 - Anche quest’anno si ripetono le criticità legate al riscaldamento e alle infiltrazioni ma stavolta la Provincia assicura impegni precisi per fronteggiare l’emergenza. lanazione.it

Classi al freddo nella scuola primaria di Vado: disposta la sospensione dell'attività didattica x.com

Le classi 5A e 5B della Scuola Primaria Federigo Tozzi di Siena hanno partecipato al progetto “Coperte per senza dimora” con entusiasmo, creatività e una valanga di pensieri positivi. Per scaldare chi ha più freddo, anche con il cuore. Un grazie speciale a Se - facebook.com facebook

