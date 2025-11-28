Guasto all' impianto di riscaldamento sindaco chiude la scuola

Il sindaco di Teverola, Gennaro Caserta, con l’ordinanza numero 17 del 27 novembre 2025, ha disposto la chiusura per oggi (28 novembre 2025) del plesso scolastico di via Pecorario, adibito a scuola dell’infanzia, a causa di un guasto all’impianto di riscaldamento.Secondo quanto riportato nella. 🔗 Leggi su Casertanews.it

