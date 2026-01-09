Scosse durante le Feste | Educazione alla sicurezza partendo dai giovani

Durante le recenti festività, la Valtiberina ha sperimentato alcune scosse sismiche. È importante promuovere un’educazione alla sicurezza che coinvolga i giovani, affinché siano preparati a gestire situazioni di emergenza sismica. Conoscere le corrette modalità di comportamento può contribuire a ridurre rischi e garantire la tutela di tutta la comunità. Educare alla sicurezza è un passo fondamentale per rafforzare la resilienza del territorio.

di Claudio Roselli Sembra essersi attenuto lo sciame sismico che ha accompagnato la Valtiberina nel corso delle festività appena concluse. Tanto per ricapitolare la situazione, gli eventi si sono concentrati dal pomeriggio di venerdì 26 dicembre fino alla serata di domenica 4 gennaio, per un totale di 265 scosse con la magnitudo più elevata che ha raggiunto in tre circostanze quota 2.6 (profondità intorno ai 9-10 chilometri) e con epicentro la zona al confine fra i Comuni di Anghiari e e a sud della diga di Montedoglio. Da lunedì alle 14 di ieri, gli strumenti hanno registrato un solo movimento e di bassa intensità, praticamente impercettibile. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Scosse durante le Feste: "Educazione alla sicurezza partendo dai giovani" Leggi anche: Natale a Bologna, i controlli dei carabinieri: “Vicini alla gente anche durante le feste, così garantiremo la sicurezza” Leggi anche: Violenza sulle donne, un male da estirpare partendo dai giovani Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Scosse durante le Feste: Educazione alla sicurezza partendo dai giovani. Un bimbo di soli due mesi è morto nella notte durante il sonno: non respirava ed era cianotico. Già lo scorso giovedì Roma e provincia sono state scosse da un dramma simile, con una bimba di due anni morta in asilo nido durante il riposino - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.