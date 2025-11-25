Violenza sulle donne un male da estirpare partendo dai giovani

Sondriotoday.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, il Tavolo di sensibilizzazione della Rete interistituzionale, coordinata dal Comune di Sondrio, ha concluso la due giorni dedicata alle scuole che ha accolto 23 classi di studenti degli istituti superiori. Il "Salone. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

