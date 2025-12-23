Natale a Bologna i controlli dei carabinieri | Vicini alla gente anche durante le feste così garantiremo la sicurezza

Bologna, 23 dicembre 2025 - L’Arma dei carabinieri non abbassa la guardia durante le feste. Parola del comandante provinciale Ettore Bramato, che fa il punto su quali saranno i controlli degli uomini e delle donne in divisa impiegati sulle nostre strade, cittadine e provinciali, anche nei giorni rossi di questo lungo periodo di vacanze natalizie. Le parole del generale Ettore Bramato. “Anche quest’anno noi carabinieri vogliamo essere vicini alla comunità, in particolare nella notte di Natale - inizia il comandante provinciale Bramato - e in generale nel periodo natalizio”. Un periodo in cui “c’è un grande movimento di automobili e di persone, tante delle quali frequentano la notte di Natale la tradizionale messa di mezzanotte. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

