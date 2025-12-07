LIVE Sci alpino Gigante Beaver Creek 2025 in DIRETTA | Vinatzer cerca conferme

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del gigante maschile di Beaver Creek, appuntamento valevole per la Coppa del Mondo di Sci Alpino 20252026. La lunga tappa americana, condizionata da continui cambiamenti di programma, si chiude con lo Slalom Gigante, confermato come da vigilia alla domenica. L’andamento delle ultime due stagioni ci consegna un favorito d’obbligo per questa gara: Marco Odermatt. Negli ultimi inverni l’elvetico ha dominato in lungo ed in largo tra le porte larghe e quest’oggi proverà a conquistare l’ennesima vittoria della sua carriera. 🔗 Leggi su Oasport.it

