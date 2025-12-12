Sci alpino Alex Vinatzer cerca conferme in Val d’Isere tra gigante e slalom

Dopo la trasferta in Nord America, la Coppa del Mondo maschile di sci alpino torna in Europa, a Val d’Isère. L’appuntamento di questo weekend è dedicato alle discipline tecniche, tra gigante e slalom, con Alex Vinatzer alla ricerca di conferme e punti importanti in vista della stagione.

Dopo la lunga trasferta nordamericana, la Coppa del Mondo maschile di sci alpino torna in Europa e precisamente in Val d’Isere per un weekend dedicato completamente alle prove tecniche. Domani è previsto un gigante e domenica invece ci sarà uno slalom. C’è grande attesa in casa Italia, soprattutto per Alex Vinatzer, che si è finalmente sbloccato sulle nevi di Beaver Creek e che spera ora di proseguire la scia positiva. L’altoatesino, infatti, è reduce da un meraviglioso secondo posto in gigante, terzo risultato consecutivo in Top-10 dopo l’ottavo posto di Soelden ed il quinto di Copper Mountain. 🔗 Leggi su Oasport.it