Sci alpino Alex Vinatzer cerca conferme in Val d’Isere tra gigante e slalom
Dopo la trasferta in Nord America, la Coppa del Mondo maschile di sci alpino torna in Europa, a Val d’Isère. L’appuntamento di questo weekend è dedicato alle discipline tecniche, tra gigante e slalom, con Alex Vinatzer alla ricerca di conferme e punti importanti in vista della stagione.
Dopo la lunga trasferta nordamericana, la Coppa del Mondo maschile di sci alpino torna in Europa e precisamente in Val d’Isere per un weekend dedicato completamente alle prove tecniche. Domani è previsto un gigante e domenica invece ci sarà uno slalom. C’è grande attesa in casa Italia, soprattutto per Alex Vinatzer, che si è finalmente sbloccato sulle nevi di Beaver Creek e che spera ora di proseguire la scia positiva. L’altoatesino, infatti, è reduce da un meraviglioso secondo posto in gigante, terzo risultato consecutivo in Top-10 dopo l’ottavo posto di Soelden ed il quinto di Copper Mountain. 🔗 Leggi su Oasport.it
Impresa Vinatzer a Beaver Creek! ? Alex chiude secondo sulle nevi degli Stati Uniti in Coppa del Mondo di sci alpino maschile! È il primo podio in slalom gigante e il quarto in carriera nel massimo circuito! https://bit.ly/44HM8la FISI - Federazione Italiana - facebook.com Vai su Facebook
Impresa Vinatzer a Beaver Creek! ? Alex chiude secondo sulle nevi degli Stati Uniti in Coppa del Mondo di sci alpino maschile! È il primo podio in slalom gigante e il quarto in carriera nel massimo circuito! bit.ly/44HM8la @Fisiofficial #RoadToMilanoCortin Vai su X
Sci alpino, Alex Vinatzer riaccende la speranza nel gigante maschile. Quando il “50” da maledetto diventerà benedetto? - C’è hype, come direbbero gli americani, in vista dello slalom gigante maschile programmato in Val d’Isere nel weekend. Secondo oasport.it
Alex Vinatzer sorride: “Ho attaccato senza paura. Da tempo lavoravo a questo risultato” - Alex Vinatzer ha messo in mostra una prova davvero di grande spessore nel gigante di Beaver Creek, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile ... oasport.it scrive
Alex Vinatzer sfiora l'impresa e spaventa Odermatt | Coppa del Mondo di Sci Alpino 2025/26