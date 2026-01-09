Sci alpino Goggia cerca il primo acuto in discesa A Zauchensee una tappa fondamentale per l’azzurra

Sul ghiaccio di Zauchensee, nel cuore delle Alpi austriache, si svolge questo fine settimana una tappa importante della Coppa del Mondo femminile di sci alpino. L'attenzione è rivolta a Sofia Goggia, che cerca il primo risultato di rilievo in discesa. Le gare rappresentano un momento chiave per l'azzurra, in una competizione che vede le migliori atleta affrontarsi sulla pista di velocità.

La Coppa del Mondo femminile di sci alpino fa tappa in Austria a Zauchensee per questo fine settimana, con una due giorni dedicata completamente alla velocità. Sarà un weekend forse decisivo per Sofia Goggia per continuare a coltivare il grande sogno di lottare per la generale, anche se prima la bergamasca deve cercare quella vittoria in discesa che finora le è sempre mancata in stagione. Goggia ha vinto in superG in Val d’Isere, ma questo è proprio il fine settimana giusto per sbloccarsi in discesa, visto che ha vinto anche l’ultima libera disputata su questa pista (gennaio 2024). Resta come detto il sogno della generale, nonostante il distacco di poco meno di 400 punti da Shiffrin. 🔗 Leggi su Oasport.it

