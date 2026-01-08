LIVE Sci alpino Prova discesa Zauchensee 2026 in DIRETTA | Sofia Goggia trova una delle piste più impegnative

Benvenuti alla diretta della prima prova di discesa libera femminile a Zauchensee, valida per la Coppa del Mondo 2025-2026. Seguiremo in tempo reale le performance delle atlete, con un focus particolare su Sofia Goggia, che affronta una delle piste più impegnative di questa stagione. Restate aggiornati per tutte le novità e i risultati della competizione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima prova della discesa libera femminile di Zauchensee, valevole per la Coppa del Mondo 2025-206 di sci alpino. A un mese esatto dalla discesa olimpica di Cortina, la velocità femminile torna protagonista dopo i due week end di Semmering e Kranjska Gora dedicate alle discipline tecniche, con le prove ufficiali della discesa libera di Zauchensee, sulla selettiva pista del Kälberloch. Il weekend austriaco, che proporrà sabato 10 gennaio la discesa e domenica il supergigante, rappresenta un banco di prova tecnico e mentale in vista dell’appuntamento a cinque cerchi. 🔗 Leggi su Oasport.it

