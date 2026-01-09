Schianto sulla via Emilia Due conducenti in ospedale

Nella mattinata di ieri, lungo la via Emilia a Secugnago, si è verificato un incidente tra un autotreno e un’auto, causando disagi alla circolazione. Due conducenti sono stati trasportati in ospedale. L’incidente si è verificato intorno alle 7, coinvolgendo veicoli e creando rallentamenti sulla strada statale 9. Le autorità sono intervenute per gestire la situazione e ricostruire la dinamica dell’accaduto.

SECUGNAGO (Lodi) È stata una mattinata di forti disagi quella di ieri lungo la via Emilia, strada statale 9, a seguito di un grave incidente tra un autotreno e un' autovettura avvenuto a Secugnago, intorno alle 7.30. Lo scontro ha visto coinvolti esclusivamente i due conducenti dei mezzi. Ad avere la peggio è stata una donna di 58 anni, alla guida dell'auto, rimasta incastrata nell'abitacolo. È stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per liberarla dalle lamiere. Illeso il camionista, mentre l'autotreno, dopo l'urto, è rimasto fermo di traverso sulla carreggiata. Immediata la mobilitazione dei soccorsi: la Soreu Pianura ha inviato sul posto l'automedica, un'ambulanza di base della Croce Rossa di Codogno e l'elisoccorso decollato da Milano.

