Schianto tra due auto in via Lago Isoletta le conducenti finiscono in ospedale FOTO
È di due donne ferite il bilancio di un incidente stradale avvenuto all'incrocio tra via Lago Isoletta e via Notturno a Pescara.A scontrarsi, intorno alle ore 12:30, sono state una Smart Forfour e un suv Mg.La donna che era al volante della Smart stava uscendo da via Notturno e ha colpito in modo. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
