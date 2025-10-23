Schianto tra due auto in via Lago Isoletta le conducenti finiscono in ospedale FOTO

23 ott 2025

È di due donne ferite il bilancio di un incidente stradale avvenuto all'incrocio tra via Lago Isoletta e via Notturno a Pescara.A scontrarsi, intorno alle ore 12:30, sono state una Smart Forfour e un suv Mg.La donna che era al volante della Smart stava uscendo da via Notturno e ha colpito in modo. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Immagine generica

