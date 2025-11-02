Spaventoso schianto frontale tra due auto | uno dei due conducenti era completamente ubriaco

Riminitoday.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Poteva andare decisamente peggio ai coinvolti in un incidente stradale che, nel tardo pomeriggio di sabato, si è verificato a Santarcangelo in via dell'Orzo. Secondo una prima ricostruzione degli agenti della Polizia Locale due Kia Sportage, che percorrevano la strada in direzioni opposte, si. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

