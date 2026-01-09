Scamacca la maglia più quotata | continua l’asta nerazzurra per la Pediatria
Sono ancora disponibili tre giorni per partecipare all’asta benefica delle maglie del Christmas Match dell’Atalanta. Tra queste, quella di Scamacca si conferma la più richiesta. L’iniziativa sostiene la Pediatria, offrendo l’opportunità di contribuire a un progetto solidale attraverso l’acquisto di ricordi sportivi. Un’occasione per unire passione e solidarietà, contribuendo a importanti cause sociali.
L’INIZIATIVA. Ancora tre giorni per partecipare all’asta benefica delle maglie del Christmas Match dell’Atalanta. Un’iniziativa in collaborazione con Bergamo Tv. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
