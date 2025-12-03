Gol Diouf sblocca Inter Venezia e segna la sua prima rete in maglia nerazzurra | l’uomo più atteso non delude!

Internews24.com | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

di Giuseppe Colicchia Gol Diouf, sblocca Inter Venezia e segna la sua prima rete in maglia nerazzurra: l’uomo più atteso non delude in Coppa Italia. Si sblocca dopo appena diciotto minuti l’ottavo di finale di Coppa Italia a San Siro tra Inter e Venezia. A rompere l’equilibrio tra i padroni di casa e il Venezia ci pensa Andy Diouf, che trova così la sua prima gioia personale stagionale con la maglia della Beneamata. Il centrocampista francese, arrivato in estate dal Lens tra grandi aspettative, ha ripagato la fiducia dello staff tecnico con una rete di pregevole fattura che vale il momentaneo 1-0 sui lagunari. 🔗 Leggi su Internews24.com

gol diouf sblocca inter venezia e segna la sua prima rete in maglia nerazzurra l8217uomo pi249 atteso non delude

© Internews24.com - Gol Diouf, sblocca Inter Venezia e segna la sua prima rete in maglia nerazzurra: l’uomo più atteso non delude!

News recenti che potrebbero piacerti

gol diouf sblocca interIl primo di Diouf in Italia: l'Inter sblocca il match di Coppa Italia contro il Venezia - Andy Diouf trova il primo gol della sua avventura in Italia nell'ottavo di finale di Coppa Italia contro il Venezia. Riporta tuttomercatoweb.com

gol diouf sblocca interInter-Venezia 1-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Coppa Italia: Diouf sblocca la partita - Venezia degli ottavi di Coppa Italia: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... Scrive fanpage.it

gol diouf sblocca interUno-due devastante dell'Inter: gran gol di Esposito da fuori area, 2-0 al Venezia in 3 minuti - Terzo gol in stagione, quarto con l'Inter. tuttomercatoweb.com scrive

gol diouf sblocca interINTER-VENEZIA 2-0 (18' Diouf, 20' Esposito) - Bisseck controlla male un pallone, nel tentativo di recuperarlo travolge Haps. Segnala fcinternews.it

gol diouf sblocca interla ufficiale del venezia - 2): Stankovic; Schingtienne, Svoboda, Sverko; Busio; Hainaut, Pérez, Doumbia, Bjarkason; Yeboah, Fila. Riporta gazzetta.it

gol diouf sblocca interPisa-Inter 0-2, gol e highlights: decide una doppietta di Lautaro Martinez - L'Inter ha vinto tutte le ultime cinque gare di Serie A contro il Pisa, la più recente delle quali il 3 marzo 1991 (1- Da sport.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Gol Diouf Sblocca Inter