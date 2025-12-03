di Giuseppe Colicchia Gol Diouf, sblocca Inter Venezia e segna la sua prima rete in maglia nerazzurra: l’uomo più atteso non delude in Coppa Italia. Si sblocca dopo appena diciotto minuti l’ottavo di finale di Coppa Italia a San Siro tra Inter e Venezia. A rompere l’equilibrio tra i padroni di casa e il Venezia ci pensa Andy Diouf, che trova così la sua prima gioia personale stagionale con la maglia della Beneamata. Il centrocampista francese, arrivato in estate dal Lens tra grandi aspettative, ha ripagato la fiducia dello staff tecnico con una rete di pregevole fattura che vale il momentaneo 1-0 sui lagunari. 🔗 Leggi su Internews24.com

