Atalanta allenamento di rifinitura a Zingonia Scamacca verso la maglia da titolare

LA VIGILIA. Rifinitura per i bergamaschi a Zingonia prima di partire per Francoforte, mentre gli avversari si allenano nello stadio della città tedesca. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Atalanta, allenamento di rifinitura a Zingonia. Scamacca verso la maglia da titolare

