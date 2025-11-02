Fuori dal Coro Mario Giordano tra emergenza sicurezza e abusivismo 

Mario Giordano torna questa sera, domenica 2 novembre, con una nuova puntata di Fuori dal Coro, il programma di inchieste targato VideoNews, in onda in prima serata su Rete 4. Anticipazioni del 2 novembre 2025. Nel nuovo appuntamento, Giordano proseguirà l’inchiesta sull’ emergenza sicurezza a Milano, con la testimonianza esclusiva della donna marocchina che, a Sesto San Giovanni, è stata aggredita e malmenata da due connazionali perché senza velo. A seguire, un approfondimento sulle criticità del Green Deal e su un’ideologia che, in alcune zone della Sardegna, avrebbe portato a vere e proprie espropriazioni: continua infatti a crescere il numero delle terre sottratte ai piccoli proprietari terrieri per fare spazio a impianti eolici e fotovoltaici. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

