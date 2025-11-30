Giunta Decaro al via il confronto con partiti e movimenti Rimane il nodo Emiliano

Quotidianodipuglia.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il confronto con i suoi fedelissimi e successivamente le interlocuzioni con le forze politiche che lo sostengono in Consiglio regionale dovrebbero iniziare al massimo la prossima settimana. Il. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

giunta decaro al via il confronto con partiti e movimenti rimane il nodo emiliano

© Quotidianodipuglia.it - Giunta Decaro, al via il confronto con partiti e movimenti. Rimane il nodo Emiliano

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Decaro, la prima uscita pubblica per il neo eletto alla Regione è in Confindustria. Al via il rebus giunta - Il gioco degli incastri è già iniziato e Decaro ha ricordato come dovrà tenere conto della questione di genere, confermando che avrà cinque donne come assessori ... Da lagazzettadelmezzogiorno.it

giunta decaro via confrontoRegionali, per Decaro è già totogiunta: ecco chi sono i papabili. La prossima settimana il ritorno a Bruxelles - Le mosse del neogovernatore e le ambizioni dei partiti che lo hanno sostenuto durante la campagna elettorale. Riporta lagazzettadelmezzogiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Giunta Decaro Via Confronto