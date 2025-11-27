Padova minacce e rapine in centro e alla stazione | smantellata baby gang di ragazzine

Misure cautelari per due sedicenni, nel gruppo anche una tredicenne: “Agivano in maniera sistematica e non isolata, avvalendosi della forza intimidatoria del gruppo per compiere un numero indeterminato di reati”. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Padova, minacce e rapine in centro e alla stazione: smantellata baby gang di ragazzine

