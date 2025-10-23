Salerno baby gang bullizzavano coetanei e anziani
"A volte basta anche un semplice sguardo, quindi motivi futili, da parte di questi soggetti per far scaturire risse o altri episodi delittuosi". Così Domenico Di Vita, il vice comandante Polizia municipale Battipaglia. Una banda, composta da italiani e stranieri, minorenni e non, che imperversa a Battipaglia, nel Salernitano. Nel loro mirino, non solo coetanei ma anche adulti e anziani. Pochi giorni fa l'ultima aggressione. Due ragazzi della banda, un sedicenne e l’altro appena maggiorenne, sono venuti al di fuori di questa scuola per aspettare un ragazzo già precedentemente minacciato. Il padre è intervenuto per difendere il proprio figlio e loro se la sono presa direttamente con lui. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Leggi anche questi approfondimenti
#Salerno, bimbi avvicinati in strada da una coppia: è giallo Due giovani a bordo di una Mercedes alla baby sitter: «Li portiamo dalla nonna, siamo amici del papà». Scatta l’inchiesta. - facebook.com Vai su Facebook
Salerno, coppia aggredita da baby gang a Torrione - Un'aggressione, prima verbale e poi fisica, che ha acceso l'allarme a Torrione nella serata di sabato, ai danni di una coppia del quartiere della zona orientale. Secondo ilmattino.it
Baby Gang, convalidato l'arresto. La sua difesa: «A casa ho una collana da 200mila euro, ho la pistola per difendermi» - Convalidato l'arresto del trapper da parte della gip di Milano Fiammetta Modica. Da leggo.it
Baby Gang di nuovo in carcere, arrestato con altre quattro persone con l'accusa di porto e detenzione illegale di armi - Zaccaria Mouhib (questo il suo vero nome) è stato fermato in un albergo dell’hinterland milanese, poco dopo il concerto di Emis Killa, dove il trapper ... Lo riporta vanityfair.it