Savino Del Bene la striscia di successi si ferma in Champions contro VakifBank Istanbul

Savino Del Bene si ferma ai quarti di finale di Champions League, perdendo contro VakifBank Istanbul con il risultato di 1-3. La partita si è giocata con equilibrio, ma alla fine le turche hanno conquistato la vittoria, interrompendo la serie positiva della squadra italiana. Un risultato che evidenzia l’alto livello delle competizioni europee e le sfide affrontate dalla formazione italiana in questa fase della competizione.

Savino Del Bene Volley-VakifBank Istanbul 1-3 (24-26, 22-25, 25-17, 21-25) SAVINO DEL BENE VOLLEY: Traballi n.e., Bechis n.e., Skinner 9, Castillo (L2) n.e., Ruddins n.e., Franklin 11, Ribechi (L1), Bosetti 2, Ognjenovic 1, Mancini n.e., Graziani 4, Nwakalor 1, Antropova 30, Weitzel 9. All.: Gaspari. VAKIFBANK ISTANBUL: Cazaute 11, Özbay 5, Aykaç (L1), Ozden n.e., Ogbogu 7, Çali?kan, Geraldo Teixeira, Uyanik n.e., Acar (L2), Cebeci?o?lu n.e., Güne? 10, Boškovi? 24, Markova 21, Lazovi?. All.: Guidetti. ARBITRI: Vasileios Vasileiadis (GRE) – Jan Krticka (CZE) FIRENZE – Nella terza gara della Pool A della Cev Champions League, tra le mura amiche del Pala BigMat, la Savino Del Bene Volley è stata sconfitta 3-1 dal VakifBank Istanbul dopo un'ora e 44 minuti di gioco.

