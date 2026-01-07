La Savino del Bene si rituffa in Champions League | big match contro le turche del VakifBank Istanbul

La Savino del Bene Volley torna in Champions League affrontando il match contro le turche del VakifBank Istanbul. La squadra di Scandicci si prepara a vivere una serata di grande livello internazionale, segnando l’inizio di un 2026 importante nel percorso europeo. Un’occasione per testare le proprie capacità e confrontarsi con una delle squadre più competitive del torneo.

SCANDICCI – Il 2026 della Savino Del Bene Volley entra subito nel vivo con una serata europea di assoluto prestigio. Archiviato l’esordio vincente nel nuovo anno solare, culminato nel netto successo per 3-0 contro la Omag-Mt San Giovanni nella diciottesima giornata di Serie A1, la formazione scandiccese è pronta a tornare protagonista sul palcoscenico continentale per il primo impegno di Champions League del 2026. Al Pala BigMat di Firenze andrà in scena una sfida dal peso specifico elevatissimo, decisiva per gli equilibri della Pool A della CEV Champions League. Di fronte alle biancoblù ci sarà il VakifBank Istanbul, attuale capolista del massimo campionato turco e una delle squadre più titolate della storia recente della competizione, con sei Champions League conquistate nel proprio palmarès. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

