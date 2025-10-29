Santarcangelo partiti i lavori per la messa in sicurezza di via Casale Sant’Ermete
Sono partiti nei giorni scorsi i lavori eseguiti dalle imprese Pesaresi Giuseppe e Mattei srl per la messa in sicurezza di via Casale Sant’Ermete: prevista la realizzazione di un percorso ciclopedonale protetto lungo circa due chilometri, con attraversamenti e illuminazione, che sarà ultimato. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Comune di Santarcangelo di Romagna: Previsti corteo accompagnato dalla banda e interventi delle autorità Vai su Facebook
