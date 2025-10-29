Santarcangelo partiti i lavori per la messa in sicurezza di via Casale Sant’Ermete

Riminitoday.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono partiti nei giorni scorsi i lavori eseguiti dalle imprese Pesaresi Giuseppe e Mattei srl per la messa in sicurezza di via Casale SantErmete: prevista la realizzazione di un percorso ciclopedonale protetto lungo circa due chilometri, con attraversamenti e illuminazione, che sarà ultimato. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

santarcangelo partiti lavori messaSi amplia le rete della ciclabili, partiti i lavori sulla via Casale a Sant'Ermete - Sono partiti nei giorni scorsi a Santarcangelo i lavori eseguiti dalle imprese Pesaresi Giuseppe e Mattei srl per la messa in sicurezza di via Casale a Sant’Ermete: prevista la realizzazione di un ... Secondo altarimini.it

Cerca Video su questo argomento: Santarcangelo Partiti Lavori Messa