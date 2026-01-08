La strada Ss163 è stata temporaneamente chiusa questa mattina a causa dei lavori dei rocciatori, intervenuti sul costone roccioso crollato nella notte tra martedì e mercoledì nel comune di Maiori. L’intervento mira a mettere in sicurezza l’area e garantire la riapertura al traffico nel minor tempo possibile. La situazione viene monitorata costantemente dalle autorità competenti, che invitano alla collaborazione e alla pazienza degli automobilisti.

Tempo di lettura: < 1 minuto Rocciatori al lavoro per tutta la mattinata di oggi, sul tratto di costone roccioso venuto giù nella notte tra martedì e mercoledì nel territorio comunale di Maiori. Lo smottamento, pietre e terriccio, ha invaso parte della carreggiata della strada statale 163 che, da ieri, all’altezza del Comune di Cetara è stata chiusa alla circolazione stradale. I tecnici dell’Anas, la presenza anche dei sindaci e di un geologo hanno effettuato questa mattina una serie di rilievi e verifiche che in cui esito è peggiore del previsto. Sarà dunque necessario ancora del tempo per eseguire e completare gli interventi di messa in sicurezza Pertanto, ci vorranno ancora giorni prima di poter riaprire la strada. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Ss163, rocciatori al lavoro: strada resta chiusa

