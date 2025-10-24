Provincia di Terni assegnata l’Ape d’Oro 2025 | ecco chi ha ricevuto le benemerenze civiche
Un appuntamento importante per rinsaldare il senso di comunità e premiare chi si è impegnato a fondo per il territorio. In un clima di grande emozione si è celebrata oggi, 24 ottobre, alla Provincia di Terni la cerimonia di consegna delle benemerenze civiche relative alla seconda edizione. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
