San Gimignano piange la professoressa Iole Vichi Imberciadori

San Gimignano si congeda dalla professoressa Iole Vichi Imberciadori, figura di grande rilievo nel panorama culturale e scolastico locale. Per molti anni, ha ricoperto il ruolo di preside delle scuole cittadine, lasciando un segno profondo nella comunità. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per l’intera cittadinanza, che la ricorda con rispetto e gratitudine per il suo impegno e dedizione.

San Gimignano (Siena), 9 gennaio 2026 – Il Comune di San Gimignano esprime profondo cordoglio per la scomparsa della professoressa Iole Vichi Imberciadori, figura di rilievo per la vita culturale, educativa e civile della comunità, per molti anni preside delle scuole cittadine e punto di riferimento per intere generazioni di studenti e docenti. “La professoressa Iole Vichi Imberciadori – afferma il sindaco di San Gimignano, Andrea Marrucci – ha saputo guidare la scuola sangimignanese con rigore, passione e lungimiranza, accompagnandola nel cambiamento e cogliendo le opportunità di innovazione offerte dall’evoluzione del sistema scolastico. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - San Gimignano piange la professoressa Iole Vichi Imberciadori Leggi anche: Avellino piange la storica professoressa Liliana Palumbo Leggi anche: Addio a Vanda Ferrarin, tutta Montecatini piange la conosciuta (e stimata) professoressa di inglese Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. San Gimignano piange la professoressa Iole Vichi Imberciadori - Figura di rilievo per la vita culturale, educativa e civile della comunità, per molti anni preside delle scuole cittadine ... lanazione.it

“E lo depose nella mangiatoia” (Luca 2,7) Messaggio di Natale 2025 dell’arcivescovo Erio Castellucci Un bimbo, quando nasce, sembra del tutto passivo: necessita di ogni cosa, è inerme e capace solo di piangere e dimenarsi, deve affidarsi alle mani degli ad - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.