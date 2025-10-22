Tempo di lettura: < 1 minuto Avellino piange la professoressa Liliana Palumbo all’età di 97 anni. Nonostante l’età, continuava con passione e grande simpatia ad insegnare ginnastica dolce. Intere generazioni di atlete sono cresciute con la mitica professoressa Palumbo. Per i suoi alti meriti nella professione, nel 2004 fu insignita della Stella al Merito Sportivo del Cono. «Una regina della ginnastica italiana» così scrive Antonio Gengaro nel suo ricordo. «Lascia l’esempio, da educatrice e dirigente sportiva, di una vita dedicata con assoluta dedizione e competenza alla ritmica. Indelebile rimane il ricordo nelle sue allieve, che ha saputo formare nella mente e nel corpo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Avellino piange la storica professoressa Liliana Palumbo