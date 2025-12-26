addio a vanda ferrarin tutta montecatini piange la conosciuta e stimata professoressa di inglese

Montecatini Terme, 26 dicembre 2025 - Addio a Vanda Ferrarin, insegnante indimenticabile. Per molti che la conoscevano era semplicemente Wanda, con la ‘w’ doppia come amava firmarsi lei. Di origini venete, ma montecatinese di adozione, è stata una docente di lingua inglese preparata, stimata ed amata, senza eccezione alcuna. Dopo aver insegnato per molti anni all’istituto Forti di Monsummano Terme, era andata in pensione nel settembre 2023. Aveva il dono di trovare in ciascuno dei suoi studenti il punto di forza ed il talento da far emergere. Sorridente e piena di vitalità, era impegnata nel volontariato e coltivava molti interessi, che riusciva a vivere con entusiasmo contagioso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

