San Bartolomeo un patrono da ritrovare | incontro a Casa Pisani venerdì 16 gennaio

Venerdì 16 gennaio a Casa Pisani si terrà un incontro dedicato a San Bartolomeo, patrono di Benevento. In questa occasione si rifletterà sul ruolo di questa figura nella cultura locale, sia sotto il profilo religioso che civile. Un momento di confronto per riscoprire l’importanza storica e identitaria di San Bartolomeo per la comunità beneventana.

Tempo di lettura: < 1 minuto Due recenti occasioni hanno reso attuale una riflessione sulla presenza di san Bartolomeo nella cultura beneventana, sia da un punto di vista religioso che civile. La prima occasione è stato il ritorno nella basilica di una copia su tela del famoso quadro del Castellano, rubato nel 1999, copia donata da Cesare Mucci. La seconda occasione è stata la mostra allestita dall’ Archeoclub a Casa Pisani, dal titolo “Un uomo senza inganno. Contemporanei per Bartolomeo”. La mostra, curata da Maurizio Cimino, unisce incisioni storiche con opere di sei artisti contemporanei – Fabrizio de Cunto, Pierluigi Di Michele, Roberta Feoli, Giovanna Forgione, Alessandro Grimaldi, Michele Spina. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

