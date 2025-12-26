Tempo di lettura: 2 minuti Domenica 28 dicembre, alle ore 18:00, verrà inaugurata la mostra “Un uomo senza inganno. Contemporanei per Bartolomeo”. La mostra, curata da Maurizio Cimino, si propone di coniugare Antico e Contemporaneo, unendo l’istanza della memoria e l’affondo nel presente. Consta di un prezioso nucleo di stampe d’epoca che si accompagna alle opere realizzate da autori d’oggi, appositamente per gli spazi di Casa Pisani, in un gioco voluto di sguardi e di corrispondenze, in un libero dialogo teso ad annullare la dimensione temporale e a stimolare la sensibilità dell’osservatore. Gli autori invitati dal curatore sono Fabrizio de Cunto, Pierluigi Di Michele, Roberta Feoli, Giovanna Forgione, Alessandro Grimaldi, Michele Spina. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Mostra a Casa Pisani dedicata a San Bartolomeo

