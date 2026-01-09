salerno finalmente via il passaggio a livello di via magnone

A Salerno, a partire dalla prossima settimana, RFI avvierà i lavori per la realizzazione di una nuova bretella autostradale che collegherà via Irno a via Magnone. Questo intervento, che segna la fase finale di un percorso di miglioramento infrastrutturale, prevede la rimozione del passaggio a livello di via Magnone, contribuendo a migliorare la viabilità e la qualità della mobilità locale.

Tempo di lettura: 2 minuti RFI darà inizio al principio della prossima settimana ai lavori per la realizzazione dell’importante bretella autostradale di collegamento tra via Irno e via Magnone. Si tratta di un’opera molto attesa dai concittadini e da quanti giungono in città per ridurre i tempi di percorrenza e la sicurezza in una zona nevralgica. La bretella nasce dalla proficua sinergia tra Comune di Salerno e RFI. È un’arteria strategica che permetterà pertanto di ottimizzare la mobilità urbana ed extraurbana daper capoluogo. Un’apposita ordinanza del settore mobilità ha sancito il divieto di sosta e fermata per permettere l’avvio dei lavori a cura di Rfi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

