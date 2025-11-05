Chiuso per lavori il passaggio a livello di Olengo
Chiuso per una settimana il passaggio a livello di Olengo.Da martedì 4 novembre a mercoledì 12 novembre non sarà possibile transitare in auto dal passaggio a livello sulla provinciale 98 per Garbagna a causa di lavori sui binari.I lavori di rinnovamento dei binari, necessari per garantire la. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
